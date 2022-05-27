Кардиолог рассказала, как высокая температура влияет на сердце

Посещение бани несет в себе много пользы, но в некоторых случаях можно и нанести вред здоровью. Об этом рассказала врач-кардиолог Шынар Тыналиева, передает корреспондент Zakon.kz.

Изначально организм человека адаптирован к мягкой температуре воздуха +25...+27°C. Высокие температуры в бане оказывают значительное воздействие на здоровье человека, в особенности, на сердечно-сосудистую систему. Врач-кардиолог Шынар Тыналиева

В бане частота сердечных сокращений повышается на 60-70% и достигает 100-160 ударов в минуту.

Дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему оказывает процедура – хлестание веником в условиях гипертермии. В это время частота сердечных сокращений значительно повышается. Шынар Тыналиева

Также при длительном пребывании в бане у гипертоников и людей, страдающих ишемической болезнью сердца, возрастает риск возникновения гипертонических кризов, приступов стенокардии и возникновения тромбов. Сердечный выброс повышается в 1,5 раза.

При этом следует учесть и положительное влияние бани на организм. Под воздействием тепла сосуды расширяются, усиливается циркуляция крови. Шынар Тыналиева

Эти же процессы происходят с лимфой. По-настоящему разогретая кровь поднимается к поверхности эпидермиса и насыщает его. Зрительно это определяется по покраснениям кожи. При этом сосуды расширяются в два раза, что стимулирует прилив еще 50% крови.

Как поясняет врач, расширение сосудов сопровождается перемещением крови из центра в периферические области. Для сердца и сосудов это является своеобразной тренировкой, облегчающей работу сердца.