Кардиолог рассказала, как высокая температура влияет на сердце
Изначально организм человека адаптирован к мягкой температуре воздуха +25...+27°C. Высокие температуры в бане оказывают значительное воздействие на здоровье человека, в особенности, на сердечно-сосудистую систему. Врач-кардиолог Шынар Тыналиева
В бане частота сердечных сокращений повышается на 60-70% и достигает 100-160 ударов в минуту.
Дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему оказывает процедура – хлестание веником в условиях гипертермии. В это время частота сердечных сокращений значительно повышается. Шынар Тыналиева
Также при длительном пребывании в бане у гипертоников и людей, страдающих ишемической болезнью сердца, возрастает риск возникновения гипертонических кризов, приступов стенокардии и возникновения тромбов. Сердечный выброс повышается в 1,5 раза.
При этом следует учесть и положительное влияние бани на организм. Под воздействием тепла сосуды расширяются, усиливается циркуляция крови.Шынар Тыналиева
Эти же процессы происходят с лимфой. По-настоящему разогретая кровь поднимается к поверхности эпидермиса и насыщает его. Зрительно это определяется по покраснениям кожи. При этом сосуды расширяются в два раза, что стимулирует прилив еще 50% крови.
Как поясняет врач, расширение сосудов сопровождается перемещением крови из центра в периферические области. Для сердца и сосудов это является своеобразной тренировкой, облегчающей работу сердца.
Для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, длительность банных процедур и температура воздуха в бане должны быть оптимальными, а пациентам, которые недавно перенесли инфаркт миокарда, аортокоронарное шунтирование, стентирование и другие оперативные вмешательства на сердце, следует и вовсе избегать таких процедур. Первое время работе сердца помогают резервные силы организма, но они не безграничны.Шынар Тыналиева