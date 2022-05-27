Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Кардиолог рассказала, как высокая температура влияет на сердце

баня, здоровье, сердце, кардиолог Фото: pexels
Посещение бани несет в себе много пользы, но в некоторых случаях можно и нанести вред здоровью. Об этом рассказала врач-кардиолог Шынар Тыналиева, передает корреспондент Zakon.kz.
Изначально организм человека адаптирован к мягкой температуре воздуха +25...+27°C. Высокие температуры в бане оказывают значительное воздействие на здоровье человека, в особенности, на сердечно-сосудистую систему. Врач-кардиолог Шынар Тыналиева

В бане частота сердечных сокращений повышается на 60-70% и достигает 100-160 ударов в минуту.

Дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему оказывает процедура – хлестание веником в условиях гипертермии. В это время частота сердечных сокращений значительно повышается. Шынар Тыналиева

Также при длительном пребывании в бане у гипертоников и людей, страдающих ишемической болезнью сердца, возрастает риск возникновения гипертонических кризов, приступов стенокардии и возникновения тромбов. Сердечный выброс повышается в 1,5 раза.

При этом следует учесть и положительное влияние бани на организм. Под воздействием тепла сосуды расширяются, усиливается циркуляция крови.Шынар Тыналиева

Эти же процессы происходят с лимфой. По-настоящему разогретая кровь поднимается к поверхности эпидермиса и насыщает его. Зрительно это определяется по покраснениям кожи. При этом сосуды расширяются в два раза, что стимулирует прилив еще 50% крови.

Как поясняет врач, расширение сосудов сопровождается перемещением крови из центра в периферические области. Для сердца и сосудов это является своеобразной тренировкой, облегчающей работу сердца.

Для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, длительность банных процедур и температура воздуха в бане должны быть оптимальными, а пациентам, которые недавно перенесли инфаркт миокарда, аортокоронарное шунтирование, стентирование и другие оперативные вмешательства на сердце, следует и вовсе избегать таких процедур. Первое время работе сердца помогают резервные силы организма, но они не безграничны.Шынар Тыналиева
Анастасия Беньяминова
Интересное Казахстан
0
Показать комментарии
Все
Новый способ мошенничества появился в Казахстане
Правила содержания и выгула домашних животных утвердили в Казахстане
Преклонный возраст: назван Топ-5 долгожителей среди знаков зодиака
Гороскоп на конец мая: к чему готовиться каждому знаку зодиака
Гроза, шквал, ветер – в шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Димаш Кудайберген обратился к поклонникам
Как мозг подает сигнал бедствия через глаза: четыре признака
Правила учета домашних животных утвердили в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления