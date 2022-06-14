Кардиолог объяснил влияние высокой температуры воздуха на сердце
Высокая температура окружающей среды, как и парная в бане, воздействуют на человека, расширяя поры кожи и усиливая потоотделение (потерю жидкости), вследствие чего происходит сгущение крови.
Пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы более уязвимы в жару. У них может участиться пульс, появиться одышка. Они будут ощущать нехватку воздуха. А если человек еще плюс ко всему ведет малоподвижный образ жизни, имеет лишний вес, употребляет плотную и жирную пищу, выкуривает более пачки сигарет в день и довольно часто, два-три раза в день, находится в стрессовых ситуациях, то его состояние может ухудшиться.Кардиохирург Куат Абзалиев
Кто больше подвержен заболеваниям сердечно-сосудистой системы
Есть люди с неадаптированной терморегуляцией. Если на улице +40°C, то и температура тела начинает резко расти. Если на улице +20°C, то такие люди мерзнут и начинают одеваться в теплую одежду.
У гипертоников во время сильной жары или температурных скачков появляется выраженное сердцебиение, повышается артериальное давление, сгущается кровь, расширяются периферические сосуды, отекают ноги, возрастает вероятность образования тромбов.Куат Абзалиев
Как пережить жару
В таких ситуациях следует больше употреблять жидкой пищи, супов, разбавленных компотов и соков, воды, зеленого чая.
Исключите сладкие напитки и кофе. Жирные мясные продукты замените на рыбу, курицу.
Самое главное, не переедайте. Доведите до минимума физическую активность, поскольку с потом выделяются не только жидкость, но и микроэлементы.
При возможности пользуйтесь увлажнителем воздуха в помещении, где находитесь, в крайнем случае, намочите полотенце и протирайтесь. Погружение в воду или водоем не спасет от обезвоживания.
Выходя на улицу, надевайте головной убор и пользуйтесь ручным распылителем воды, пейте воду глотками.
Рекомендуется на открытом солнце находиться не более 20 минут. Если почувствовали сердцебиение, перегрев, одышку, следует сразу зайти в помещение, желательно выпить воды и охладиться.
Когда жара превышает +35°C и влажность снижается, важно помнить, что даже у здоровых молодых людей могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой.Куат Абзалиев
Также специалисты рекомендуют тщательно следить за метеопрогнозами.