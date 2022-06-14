Кардиолог объяснил влияние высокой температуры воздуха на сердце

Высокая температура окружающей среды, как и парная в бане, воздействуют на человека, расширяя поры кожи и усиливая потоотделение (потерю жидкости), вследствие чего происходит сгущение крови.

Есть люди с неадаптированной терморегуляцией. Если на улице +40°C, то и температура тела начинает резко расти. Если на улице +20°C, то такие люди мерзнут и начинают одеваться в теплую одежду.