Потерявшегося ребенка нашли полицейские Павлодара

Фото: polisia.kz

25 мая в Павлодаре предотвратили трагедию. Местная жительница прогуливалась по городу и обратила внимание на шестилетнего мальчика, который стоял в стороне и плакал. Женщину насторожило, что ребенок был без взрослых. Она обратилась к стражам порядка, передает Zakon.kz.