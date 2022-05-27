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Потерявшегося ребенка нашли полицейские Павлодара

ребенок, пропажа Фото: polisia.kz
25 мая в Павлодаре предотвратили трагедию. Местная жительница прогуливалась по городу и обратила внимание на шестилетнего мальчика, который стоял в стороне и плакал. Женщину насторожило, что ребенок был без взрослых. Она обратилась к стражам порядка, передает Zakon.kz.
Через несколько минут к месту уже прибыли сотрудники полиции. Полицейский, поговорив с малышом, узнал, где проживает мальчик и как зовут его родителей. По рассказу ребенка семья живет в доме, расположенном недалеко от набережной. Он решил выйти самостоятельно со двора, а позже планировал пойти к реке искупаться. К счастью, такому опасному плану не суждено было сбыться. ДП Павлодарской области

Сотрудники полиции оперативно установили родителей мальчика и вернули его в семью. Мама ребенка поблагодарила полицейских и женщину.

Полицейские просят жителей не быть равнодушными к чужой беде. Заметив маленьких детей одних на улице, нужно сообщить об этом в полицию.

Ирина Лукичева
Казахстан Павлодар
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