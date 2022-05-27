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Иностранцы могут получить ИИН офлайн в ЦОНах Казахстана

РК, иностранцы, ИИН, получение, недоступность, МЦРИАП Фото: gov.kz
С утра 27 мая на портале «электронного правительства» (eGov.kz) недоступна в режиме онлайн услуга «Формирование ИИН иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РК». Услуга доступна только в офлайн-режиме, передает Zakon.kz.

В первой половине дня при попытке заказать услугу онлайн на eGov.kz говорилось: «Извините, данная услуга на текущий момент недоступна».

Планируемый срок возобновления услуги – 1 октября 2022 года, – отмечается в сообщении.

Теперь же при попытке получить услугу «Формирование ИИН иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РК» на портале «электронного правительства» говорится, что «услуга недоступна по техническим причинам».

В настоящее время проводятся совместные работы с МВД РК. Для получения услуги просим обратиться в филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Приносим извинения за предоставленные неудобства, – следует из сообщения.

РК, иностранцы, ИИН, получение, недоступность, МЦРИАП

Фото: скриншот с сайта egov.kz

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

В ЦОНах услуга по получению ИИН иностранцами доступна. Раньше ее можно было получить онлайн через портал eGov, но онлайн пока приостановили.Пресс-служба НАО «ГК «Правительство для граждан»
Динара Халдарова
Казахстан
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