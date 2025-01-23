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Право

Иностранцы смогут получить ИИН в казахстанских посольствах

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 16:12 Фото: gov4c.kz
Подготовлен совместный приказ "О реализации пилотного проекта по оказанию государственной услуги "Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РК", сообщает Zakon.kz.

Основной задачей реализации пилотного проекта является обеспечение и организация благоприятных условий и возможности получения иностранными гражданами государственной услуги через загранучреждения РК и министерство.

Предусматривается, что загранучреждения республики принимают заявления на оформление индивидуального идентификационного номера (ИИН) и выдают результат иностранцам.

В свою очередь МИД РК осуществляет прием заявлений на оформление ИИН, выдачу его результатов для дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных государств, международных организаций или их представительств, консульских учреждений иностранных государств в РК.

Алгоритм оказания госуслуги

Государственная услуга оказывается МВД РК через загранучреждения республики:

  • потенциальным инвесторам;
  • экспортерам товаров и лекарственных средств;
  • иностранным гражданам, являющимся супругами граждан РК (для проставления отметки о регистрации актов гражданского состояния в ИС ЗАГС);
  • детям иностранного государства (до 16 лет), один из родителей которых является гражданином РК;
  • иностранным гражданам, осуществляющим принятие наследства;
  • потенциальным участникам программ Digital Nomad Residensy и Digital Nomad Visa;
  • иностранным гражданам, имеющим инвалидность;
  • иностранным гражданам от 65 лет.

через министерство:

  • сотрудникам дипломатических представительств.

Срок оказания государственной услуги составляет один рабочий день.

 Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 февраля.

Предусматривается, что пилотный проект будет действовать до конца 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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