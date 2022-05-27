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Токаев поблагодарил организатора самого масштабного урока домбры

благодарность Токаева Фото: NIS
Касым-Жомарт Токаев направил благодарственное письмо заслуженному деятелю культуры Айтжану Токтагану, который провел масштабный урок домбры с учащимися Назарбаев Интеллектуальной школы, сообщает Zakon.kz.

В поздравительном письме президент отметил, что Айтжан Токтаган внес большой вклад в популяризацию культурного наследия народа, открыл миру неизвестные ранее музыкальные произведения и их авторов.

Ваши труды, написанные на основе результатов многолетних изысканий и исследований, сегодня используются в качестве учебников в музыкальных школах и других учебных заведениях. Организованный Вами урок домбры объединил воедино тысячи учеников Назарбаев Интеллектуальной школы. Это мероприятие способствовало повышению интереса к искусству казахского кюя и углублению познаний подрастающего поколения. Уверен, эта культурная акция, направленная на популяризацию национального искусства, займет достойное место в Книге рекордов Гиннесса.Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что в столичной Интеллектуальной школе физико-математического направления на домбре одновременно сыграли тысяча учеников. Данный урок планируется внести в Книгу рекордов Гиннесса.

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В исполнении учеников прозвучали знаменитые кюи «Сарыарқа», «Балбырауын», «Еркем-ай», «Кеңес», «Жастар биі», а также истории их создания.

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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