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Бивол возобновил тренировки и назвал кандидатов на будущий бой

Бокс Предстоящий бой Фото: Instagram/bivol_d
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол после победы над Саулем Альваресом начал подготовку к будущему поединку. Россиянин назвал боксеров, с кем бы хотел выйти на ринг, сообщает Zakon.kz.

7 мая в Лас-Вегасе Бивол победил мексиканскую суперзвезду Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113). Как передает The Sun, 31-летний россиянин хочет доказать, что его ошеломляющая победа над «Канело» не была случайностью.

Моей целью всегда было стать абсолютным чемпионом в своем дивизионе. Если это получится, я хотел бы сразиться с победителем поединка Джо Смит против Артура Бетербиева. Это было бы испытанием для меня и доказательством того, что я лучший в своем весе.Боксер Дмитрий Бивол

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев встретится с обладателем чемпионского титула WBO Джо Смитом-младшим. На кону поединка, который пройдет 18 июня, будут стоять все три пояса.

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Куандык Шынасилов
Россия
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