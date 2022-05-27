Инициативы по выходу из нынешнего кризиса предложил Токаев странам ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета предложил две инициативы по выходу из нынешнего кризиса, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что наблюдаемая сегодня санкционная конфронтация является беспрецедентной по своей сути и последствиям.

При этом он подчеркнул, что нужно понимать, что сложившаяся геополитическая ситуация будет иметь продолжительный характер, и к этому надо быть готовыми.

Предлагаю рассмотреть две инициативы Казахстана, отвечающие, на наш взгляд, текущим реалиям и потребностям интеграционного объединения. Первое, в декабре 2020 года нами принят ключевой документ Союза – Стратегия развития ЕАЭС. С целью ее реализации начата работа по выстраиванию взаимовыгодной кооперации и торгово-экономических связей в приоритетных отраслях. Теперь нужны реальные проекты и конкретные результаты. С нашей точки зрения, для этого следует ускорить завершение совместных проектов стран-членов ЕАЭС, а также инициировать новые инвестиционные проекты. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Требуется, по словам главы государства, усилить взаимодействие по линии бизнеса, усовершенствовать так называемые скоростные трансконтинентальные коридоры и обеспечить их региональную и глобальную конкурентоспособность.

Особое внимание предлагаю уделить вопросу формирования комфортных условий для релокации иностранных компаний с учетом санкционного контекста. Даже мировые гиганты прекрасно понимают преимущество геоэкономического расположения ЕАЭС, к тому же невозможно игнорировать потенциал нашего 180-миллионного потребительского рынка. Данные меры предлагаю реализовать в течение 12 месяцев. Работу можно выстроить, на наш взгляд, в рамках рабочей группы высокого уровня под руководством профильного члена – министра коллегии ЕЭК. Промежуточный доклад рабочей группы предлагается рассмотреть в декабре этого года. Президент Республики Казахстан

Указал глава государства и на важность расширения и углубления экономического сотрудничества с третьими странами и интеграционными объединениями.