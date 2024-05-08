Токаев: ЕАЭС должен стать более гибким и эффективным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 мая выступил на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы государства, сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза способствует поступательному развитию экономики Казахстана.

"Только по итогам прошлого года валовый внутренний продукт страны вырос на 5,1%. Мы считаем это неплохим результатом. Высокий уровень интеграционного взаимодействия подкрепляется совместной реализацией крупных инфраструктурных проектов, развитием промышленной кооперации и формированием общего рынка услуг", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

При этом он подчеркнул, что для дальнейшего устойчивого развития в условиях геополитической неопределенности ЕАЭС должен стать более гибким и эффективным.

"По оценкам Всемирного банка, темпы роста мирового валового внутреннего продукта в первой половине текущего десятилетия могут оказаться самыми низкими за последние 30 лет. Если международное сообщество не примет действенные решения, то этот период может войти в историю как десятилетие упущенных возможностей. Несомненно, это большой вызов и для Евразийского экономического союза, являющегося неотъемлемой частью глобальной экономики", – считает глава Казахстана.

По его словам, ЕАЭС предстоит задействовать все резервы и решить задачи, поставленные при создании организации.

"Прежде всего, речь идет о полноценной реализации фундаментального принципа экономического союза свободы движения товаров. Нам необходимо создать действительно единый и системно функционирующий безбарьерный внутренний рынок. Важно полностью устранить практику применения скрытых ограничений, так называемых точечных решений и какого-либо ручного управления. Считаю, что это должно стать безусловным приоритетом работы Евразийской экономической комиссии", – отметил президент.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев 8 мая принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком формате.

