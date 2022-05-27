Президент Кыргызстана предложил учредить День ЕАЭС
Фото: primeminister.kz
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на заседании Высшего Евразийского экономического совета предложил учредить День ЕАЭС, отмечаемый 29 мая, передает корреспондент Zakon.kz.
Позвольте поздравить вас с 10-летием создания Евразийской экономической комиссии и наступающим днем ЕАЭС, который мы сегодня планируем учредить приуроченным к дате подписания договора о ЕАЭС 29 мая 2014 года. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров
Его предложение поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин.
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