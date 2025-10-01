Президент Кыргызстана предложил вернуть смертную казнь

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил внести поправки в законодательство страны и вернуть смертную казнь за насильственные преступления против детей и женщин, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления его пресс-секретаря Аската Алагозова на странице в Facebook. Поводом для инициативы послужило убийство 17-летней девушки.

"Дело об убийстве с особой жестокостью несовершеннолетней девушки Айсулуу находится под личным контролем главы государства. Президент поручил начальнику Управления правового обеспечения Администрации президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин". Аскат Алагозов

В частности, уточнил Алагозов, речь идет о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин.

"Президент Садыр Жапаров считает, что особенно преступления против детей и женщин не должны оставаться безнаказанными", – заключил Алагозов.

Из социальных сетей известно, что 17-летняя девушка из Иссык-Кульской области пропала 27 сентября: она поехала в соседнее село и перестала выходить на связь. Ее тело обнаружили через два дня в Боомском ущелье. Вскоре был задержан подозреваемый – 41-летний житель Бишкека. Он признался, что похитил, а затем изнасиловал и убил ее. По вменяемой ему статье грозит заключение от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

В 1988 году в Кыргызстане ввели двухлетний мораторий на смертную казнь, который неоднократно продлевался. В 2007 году применение смертной казни исключили из Конституции республики.

Ранее мы сообщали, что Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша. Они пройдут 30 ноября 2025 года.