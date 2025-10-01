#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
549.06
644.87
6.66
Мир

Президент Кыргызстана предложил вернуть смертную казнь

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 14:19 Фото: pexels
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил внести поправки в законодательство страны и вернуть смертную казнь за насильственные преступления против детей и женщин, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления его пресс-секретаря Аската Алагозова на странице в Facebook. Поводом для инициативы послужило убийство 17-летней девушки.

"Дело об убийстве с особой жестокостью несовершеннолетней девушки Айсулуу находится под личным контролем главы государства. Президент поручил начальнику Управления правового обеспечения Администрации президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин".Аскат Алагозов

В частности, уточнил Алагозов, речь идет о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин.

"Президент Садыр Жапаров считает, что особенно преступления против детей и женщин не должны оставаться безнаказанными", – заключил Алагозов.

Из социальных сетей известно, что 17-летняя девушка из Иссык-Кульской области пропала 27 сентября: она поехала в соседнее село и перестала выходить на связь. Ее тело обнаружили через два дня в Боомском ущелье. Вскоре был задержан подозреваемый – 41-летний житель Бишкека. Он признался, что похитил, а затем изнасиловал и убил ее. По вменяемой ему статье грозит заключение от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

В 1988 году в Кыргызстане ввели двухлетний мораторий на смертную казнь, который неоднократно продлевался. В 2007 году применение смертной казни исключили из Конституции республики.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 14:19
Парламент Кыргызстана объявил о самороспуске

Ранее мы сообщали, что Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша. Они пройдут 30 ноября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 50 (под редакцией доктора юридических наук, профессора А.Г. Диденко)
23:09, 04 мая 2017
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 50 (под редакцией доктора юридических наук, профессора А.Г. Диденко)
В пустыне Саудовской Аравии нашли доисторические "дорожные знаки"
12:33, Сегодня
В пустыне Саудовской Аравии нашли доисторические "дорожные знаки"
Илон Маск анонсировал свой аналог "Википедии"
08:59, Сегодня
Илон Маск анонсировал свой аналог "Википедии"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: