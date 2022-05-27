Законность во время референдума будут обеспечивать надзорные органы – прокурор

5 июня 2022 года в Казахстане пройдет референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Прокурор города Алматы Берик Жуйриктаев разъяснил пользователям Zakon.kz правовые вопросы, касающиеся этого события.

- Берик Куанышбекович, приближается референдум. Многих волнует, как будет обеспечиваться его законность и кто будет заниматься этим вопросом.

- Законность в проведении предстоящего референдума будут обеспечивать органы прокуратуры, это наша главная задача. Мы будем участвовать в этом мероприятии от начала до конца, то есть от процедуры агитации до подведения итогов голосования и следить за порядком, не допускать нарушений закона, оперативно реагировать на все возможные ситуации и принимать соответствующие меры.

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– Чем отличается референдум от выборов?

– Республиканский референдум – это всенародное голосование по изменению Конституции, законов, в том числе конституционных, и по другим наиболее важным вопросам государственной жизни страны.

А выборы – свободное осуществление гражданином республики своего права избирать и быть избранным.

Обе процедуры реализуются путем всенародного голосования, соответственно, процесс подготовки и проведения этих мероприятий очень схож.

– Так в чем же разница?

– Разница в том, что выборы организуются только при избрании президента или лиц в представительные органы, а референдум – для решения важных государственных вопросов. То есть основным отличием является фактор выборности.

Во время референдума гражданин, пользуясь своим правом, поддерживает или отклоняет предложенные государством меры. В нашем же случае – внесение изменений и дополнений в Конституцию страны.

– Какие обычно нарушения допускаются во время таких мероприятий?

– На примере прошедших очередных выборов в Мажилис Парламента и маслихаты в январе 2021 года могу сказать, что большинство нарушений совершаются при проведении агитации.

По выборному законодательству в предшествующий референдуму день и в день проведения референдума агитация запрещается, но многие граждане, не обладая элементарными юридическими знаниями, нарушают эти требования, проводят незаконную агитацию или опросы общественности.

В прошлом году, к примеру, за аналогичные нарушения были привлечены к административной ответственности четыре человека.

– А печатные агитационные материалы и плакаты, которые повесили вне помещений ранее, надо снимать перед референдумом или нет?

– Не надо, они могут висеть на прежнем месте.

– Кто принимает меры в отношении нарушителей выборного законодательства? Акиматы?

– Нет. По фактам нарушений выборных процессов административные производства возбуждаются исключительно органами прокуратуры.

Особо хочу сказать, что при проведении таких важных государственных мероприятий, как референдум или выборы, некоторые провокаторы начинают призывать граждан на всякого рода митинги и публичные собрания. Этого нельзя делать, это запрещено законом.

Разъясняю, что за подобные действия предусмотрена уголовная и административная ответственность. Если граждане хотят провести митинг, пикет, демонстрацию или шествие, то нужно в установленные законом сроки подать в местный исполнительный орган уведомление и заявление.

– А если у них имеются жалобы, то куда следует обращаться?

– В суды, прокуратуру и избирательную комиссию. К ним могут обращаться не только граждане, но и члены избирательных комиссий, и представители зарегистрированных общественных объединений.

Все жалобы, заявления и обращения касательно проведения голосования должны быть рассмотрены в пятидневный срок. Но если они поступили менее чем за пять дней до голосования или в день голосования, то рассматриваются немедленно. Таков закон.

Также хочу проинформировать, что для своевременного приема и рассмотрения жалоб во время избирательного процесса прокуратура, суды, полиция и другие уполномоченные государственные органы будут работать без выходных, в том числе в день голосования.

Кроме этого, мы организовали работу дежурных прокуроров по вопросам референдума и открыли горячую линию, куда может обратиться любой желающий по телефонам: 265-03-35, 224-01-68.

– Берик Куанышбекович, а вы сами пойдете на референдум голосовать?

– Я как гражданин своей страны, пользуясь своими конституционными правами, в обязательном порядке буду принимать участие в референдуме. Для меня лично это важно.