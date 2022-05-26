Как найти свой участок для голосования на референдуме
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Гражданин Казахстана через ИИН находит свой участок референдума. Если участок отсутствует, автоматически отображаются списки call-центров акиматов.
Что нужно сделать, чтобы проголосовать через открепительное удостоверение?
В случае перемены гражданином места своего пребывания, он вправе с 20 мая до 18:00 4 июня получить открепительное удостоверение на основании заявления в участковую комиссию.
Допускается получение открепительного удостоверения на основании доверенности. При этом нотариальное заверение доверенности не обязательно.
При предъявлении открепительного удостоверения участковая комиссия в день голосования включает гражданина в список на участке по месту его пребывания.
Открепительное удостоверение не выдается гражданам, желающим участвовать в голосовании на другом участке в пределах одного населенного пункта.
5 июня с 7:00 до 20:00 в Казахстане пройдет республиканский референдум по внесению поправок в Конституцию. Казахстанцы смогут проголосовать в 52 странах.