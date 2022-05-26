Как найти свой участок для голосования на референдуме

Для голосования на референдуме можно воспользоваться сервисом «Поиск участка для голосования по ИИН», передает Zakon.kz.

Данный сервис размещен на трех информационных ресурсах:

Гражданин Казахстана через ИИН находит свой участок референдума. Если участок отсутствует, автоматически отображаются списки call-центров акиматов.

Что нужно сделать, чтобы проголосовать через открепительное удостоверение?

В случае перемены гражданином места своего пребывания, он вправе с 20 мая до 18:00 4 июня получить открепительное удостоверение на основании заявления в участковую комиссию.

Допускается получение открепительного удостоверения на основании доверенности. При этом нотариальное заверение доверенности не обязательно.

При предъявлении открепительного удостоверения участковая комиссия в день голосования включает гражданина в список на участке по месту его пребывания.

Открепительное удостоверение не выдается гражданам, желающим участвовать в голосовании на другом участке в пределах одного населенного пункта.

5 июня с 7:00 до 20:00 в Казахстане пройдет республиканский референдум по внесению поправок в Конституцию. Казахстанцы смогут проголосовать в 52 странах.