Прогноз погоды: как работает метеостанция в Алматы

Корреспондент Zakon.kz побывал на алматинской метеостанции и узнал, как синоптики готовят прогноз погоды и с помощью каких приборов они ведут наблюдения за метеорологическими параметрами атмосферы.

В январе 1922 года было основано Оренбургское метеорологическое бюро при главной геофизической обсерватории. На его базе в последующем создали Казахское метеорологическое бюро (Казметбюро), которое в данный момент называется РГП «Казгидромет». В этом году сотрудники «Казгидромета» отмечают 100-летний юбилей своего предприятия.

Начальник агрометеостанции знакомит чабанов отгона с прогнозом погоды, 1975 г. Фото: Zakon.kz

Первые метеорологические наблюдения в Казахстане были организованы в 1848 году в Казалинске. К 1917 году метеорологическая сеть Казахстана состояла из 84 станций и 49 постов. Гидрологические наблюдения в республике впервые были начаты в 1890 году на реке Иртыш у Семипалатинска.

В середине двадцатых годов прошлого века начинается интенсивное расширение сети метеорологических станций по всему Казахстану. Были организованы станции в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской и ряде других областей.

Начало систематических метеорологических наблюдений в Алматы относится к пятидесятым годам XIX века. В 1859 году появилась первая метеорологическая станция в городе Верном. Уже 163 года на Объединенной гидрометеорологической станции Алматы ведутся наблюдения за состоянием погоды и климата.

Метеорологи, 1972 год. Фото: Zakon.kz

Фото: пресс-служба РГП «Казгидромет» Как рассказал заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» по Алматы Даулет Кисебаев, до 1914 года метеорологические наблюдения проводились по месту жительства работников метеостанции, позже метеостанция начала переезжать вслед за наблюдателем.

В начале тридцатых годов происходит объединение всех метеорологических и гидрологических служб. Совнарком КазССР 4 января 1930 года вынес Постановление об организации гидрометеорологического бюро Управления Казводхоза и об организации Казахского научно-исследовательского института по метеорологии и гидрологии при Гидрометбюро. Председателем Гидрометбюро был назначен Ураз Джандосов.

Первая передвижная метеостанция, 1952 г. Фото: Zakon.kz

В 1915 году было построено здание, в котором разместилась Верненская метеорологическая станция. Дом стоял на южной окраине города, недалеко от него протекал Головной арык для обеспечения жителей города питьевой и поливной водой.

С тех пор по пр. Сейфуллина выше пр. Абая находится одноэтажный дом с высокой башней – это бывшее здание Верненской обсерватории. Здесь в первой половине минувшего века была размещена и метеостанция.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

До наших времен здание дошло в частичном виде, однако сохранился главный корпус. Комплекс зданий был построен по типовому проекту Пулковской обсерватории в стиле раннего модерна.

Фото: Zakon.kz

Сейчас здесь располагается музей, который был отреставрирован в 2019 году, и теперь в обновленном виде радует глаз алматинцев и гостей города, являясь историческим памятником «Здание Верненской обсерватории».

Фото: Zakon.kz

По соседству, на пересечении проспектов Абая – Сейфуллина, располагаются действующая метеостанция и административное здание филиала РГП «Казгидромет» по Алматы. Здесь метеорологи отслеживают правильность подачи информации, а в соответствующем отделе составляются прогнозы погоды по Алматы и Алматинской области.

Фото: Zakon.kz

На метеорологической площадке установлены приборы, необходимые для наблюдений. Кроме того, определенное оборудование находится в помещении метеостанции.

Метеоплощадка. Фото: Zakon.kz

Наблюдения и снятие показаний с метеоприборов производят восемь раз в сутки. Каждые три часа собираются и обрабатываются данные более чем по 20 метеорологическим параметрам и явлениям.

Психрометрическая будка. Фото: Zakon.kz

В специально оборудованных деревянных будках, которые называются «психрометрические», установлены термометры для определения максимальной, минимальной температур воздуха и влажности.

Термометры разных видов. Фото: Zakon.kz

По показаниям сухого и смоченного термометров с использованием специальных психрометрических таблиц находят характеристики влажности воздуха (точку росы, дефицит насыщения). Также в будках находятся гигрометр, гигрограф и термограф.

Многие сайты публикуют температуру комфортности, это, к примеру, когда на улице +33°C, а ощущается данная температура как +35°C, в зависимости от влажности и прочих факторов воздуха. При этом «индекс комфортности» используется не только для того, чтобы людям было понятно, как сильно ощущается холод или жара, дабы соответствующе одеться. Это важные показания воздуха для нефтедобывающей отрасли. К примеру, при работе на Каспийском море, когда вокруг водная гладь, рабочим нужно понимать, насколько реально выполнять работу согласно температуре атмосферного воздуха и погодным условиям, находясь на открытом воздухе большую часть времени. Заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» по Алматы Даулет Кисебаев

Температурный самописец. Фото: Zakon.kz

Термограф, или температурный самописец, – это прибор для непрерывной регистрации температуры воздуха. С его помощью специалисты могут проследить суточный ход температуры.

Психрометрические будки на метеоплощадке. Фото: Zakon.kz

Психрометрические будки расположены на уровне двух метров – в приземном слое воздуха. Они служат для защиты приборов от осадков, сильного ветра и солнечной радиации. Выкрашены в белый цвет и имеют специальные жалюзи, дверцы обращены на север.

Вытяжные почвенно-глубинные термометры. Фото: Zakon.kz

На площадке метеостанции установлены и вытяжные почвенно-глубинные термометры. Они предназначены для измерения температуры грунта на разных глубинах.

Глубинный термометр. Фото: Zakon.kz

Гололедный станок. Фото: Zakon.kz Гололедный станок применяется для наблюдений за гололедом, изморозью и за отложением мокрого снега на проводах. Если изъясняться правильно, согласно метеорологическим понятиям, гололед может образовываться только на проводах. А гололедица – на дорогах и тротуарах.

Самый длинный из них достигает полутора метров. Данные о температуре почвы необходимы для агрометеорологов, которые на их основании дают рекомендации сельхозрабочим по посадке, посеву и сбору урожая. Кроме того, с помощью этого прибора проводятся исследования о промерзании почвы.

В советские годы наблюдатели передавали значения диаметра и толщины гололедно-изморозевого отложения. При превышении критических значений специалисты-телефонисты выходили на свой участок и вручную оббивали гололед с телефонных проводов, чтобы предотвратить их обрыв. Заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» по Алматы Даулет Кисебаев

Термометры для измерения температуры поверхности почвы. Фото: Zakon.kz

На метеоплощадке строго следят за высотой травы. Она не должна превышать 20 см. Трава стрижется по одному уровню, ходить можно только по выделенной тропинке.

Зимой на метеоплощадке в разных местах устанавливаются три снегомерные рейки, которые измеряют высоту снежного покрова. Специалистами снимаются значения с каждой рейки, потом оно усредняется и выводится значение высоты снега на данный период.

Гелиограф. Фото: Zakon.kz

Лента гелиографа. Фото: Zakon.kz

Этот необычный прибор под названием гелиограф используется в метеорологии для вычисления продолжительности солнечного сияния путем прожога специальной ленты. Таким образом специалисты фиксируют, как долго светит солнце и когда оно находится в зените.

Флюгер Вильда. Фото: Zakon.kz

Флюгер Вильда закреплен на десятиметровой мачте. Он помогает измерить среднюю скорость и направление ветра. С легкой доской флюгер может измерять скорость до 20 м/с, с тяжелой – до 40 м/с.

Осадкомер. Фото: Zakon.kz

Осадкомер — прибор для измерения атмосферных жидких и твердых осадков.

Прибор для контроля загрязнения воздуха. Фото: Zakon.kz

Также на метеостанции размещены приборы, контролирующие уровень загрязнения воздуха в городе.

Горизонтальная планшетка. Фото: Zakon.kz

На горизонтальной планшетке находится марля, которая в течение пяти дней впитывает из воздуха частички пыли и вредные вещества. Затем берутся пробы и проводятся анализы на наличие вредных веществ в атмосфере.

Инженер-синоптик. Фото: Zakon.kz

Книжка для записи наблюдений за погодой. Фото: Zakon.kz

Как рассказал Даулет Кисебаев, специалисты метеорологической станции наблюдают за погодой, снимая показания каждые три часа. Техник-метеоролог отправляет информацию в отдел связи. Там принимают ее в виде кода, загружают в программу и наносят на карты погоды. После этого карты передают синоптикам.

Фото: Zakon.kz

Синоптики анализируют фактическую погоду за предыдущие и текущие сутки, отслеживают информацию об опасных и стихийных метеорологических явлениях, таких, как сильные осадки, штормовые ветры, грозы и град. Также отслеживают наличие и перемещение облачности с искусственных спутников Земли. Анализ численных моделей прогнозов позволяет предположить, как будут смещаться циклоны и антициклоны, формирующие погоду во всем северном полушарии, и, в частности, над Казахстаном. Выходные данные помогают составить прогнозы погоды с заблаговременностью до семи – десяти дней.



Заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» по Алматы Даулет Кисебаев

Синоптические карты. Фото: Zakon.kz

После подготовки прогнозы погоды передаются потребителям (в том числе и в госорганы – акимат, Департамент по ЧС).

Работники сельского хозяйства также могут на основании запроса в РГП «Казгидромет» получить информацию о почве: промерзании, увлажненности, содержании тяжелых металлов (эти сведения дают химики), температуре, чтобы определить, когда нужен полив.