Прогноз на 6 февраля: погоду в Казахстане будет определять северный антициклон

О том, каких сюрпризов ожидать от погоды жителям Казахстана в предстоящий четверг, 6 февраля 2025 года, корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков.

По данным РГП "Казгидромет", северный антициклон по-прежнему будет определять погоду на большей части Казахстана. В связи с этим ожидается погода преимущественно без осадков.

"На западе, северо-западе, севере страны с прохождением фронтальных разделов прогнозируется небольшой снег", – следует из прогноза.

Также сообщается, что по Казахстану ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, севере – низовая метель.

О том, какой будет погода в Казахстане с 6 по 8 февраля 2025 года, можете узнать по ссылке.