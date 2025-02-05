#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
520.27
537.65
5.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
520.27
537.65
5.24
Общество

Прогноз на 6 февраля: погоду в Казахстане будет определять северный антициклон

Снег, снегопад, зима, ветер, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 17:58 Фото: unsplash
О том, каких сюрпризов ожидать от погоды жителям Казахстана в предстоящий четверг, 6 февраля 2025 года, корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков.

По данным РГП "Казгидромет", северный антициклон по-прежнему будет определять погоду на большей части Казахстана. В связи с этим ожидается погода преимущественно без осадков.

"На западе, северо-западе, севере страны с прохождением фронтальных разделов прогнозируется небольшой снег", – следует из прогноза.

Также сообщается, что по Казахстану ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, севере – низовая метель.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 17:58
Резкие перепады температуры от +15 до -35 и снегопады: прогноз погоды на февраль в Казахстане
, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 17:58

О том, какой будет погода в Казахстане с 6 по 8 февраля 2025 года, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Депутат: Данные о безработице в Казахстане занижаются уже 15 лет
Общество
18:15, Сегодня
Депутат: Данные о безработице в Казахстане занижаются уже 15 лет
Как беспризорный ребенок: депутат высказался о положении Института сейсмологии
Общество
17:55, Сегодня
Как беспризорный ребенок: депутат высказался о положении Института сейсмологии
Юная казахстанка установила мировой рекорд на IELTS
Общество
17:42, Сегодня
Юная казахстанка установила мировой рекорд на IELTS
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: