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Верховный суд Индии признал проституцию профессией

Проституция признана профессией Фото: pixabay
Индийский верховный суд признал занятие проституцией профессией, сообщает Zakon.kz.

Теперь эта категория работников может претендовать на юридическую защиту и остальные права, гарантированные Конституцией, передает местное издание Asian Age.

Высшая судебная инстанция постановила, что работники секс-индустрии не должны подвергаться аресту, наказанию и преследованиям, поскольку такая деятельность не является незаконной.

Постановление, отмечает издание, в первую очередь адресовано полиции, которой судом вменяется в обязанность воздерживаться от жестокости и насилия в отношении секс-работников и их детей. СМИ решением суда обязаны обеспечить конфиденциальность этой категории граждан и не придавать огласке их имена и фамилии.

В Индии проституция разрешена законом. По оценкам экспертов, в стране в этой сфере работает примерно два миллиона женщин.

Айсулу Омарова
Индия
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