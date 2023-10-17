Верховный суд Индии отказался признать однополые браки
Коллегия Верховного суда из пяти судей, возглавляемая председателем Верховного суда, заявила, что мнения по этому вопросу разделились – коллегия написала четыре отдельных решения. Двое из судей поддержали однополые союзы, однако вердикт большинства был вынесен против них, сообщает The Guardian.
В 2018 году Верховный суд отменил закон колониальной эпохи, запрещавший гомосексуализм в Индии. Несмотря на изменения в законодательстве, общество осталось в значительной степени консервативным и сопротивлялось открытию браков для однополых пар, которые до сих пор сталкиваются с дискриминацией в обществе.
Правительство Индии выступило против рассмотрения дела, назвав аргументы в пользу равноправия "городскими элитарными взглядами" и заявив, что такие браки "не сопоставимы с индийской концепцией семейной ячейки, состоящей из мужа, жены и детей".
Заявители боролись за внесение поправок в специальный закон Индии о браке, разрешающий гражданские союзы между парами, исповедующими разные религии, и распространяющий его на однополые пары. Однако председатель Верховного суда Индии постановил, что внесение поправок в закон выходит за рамки компетенции суда и относится к компетенции законодательной власти.