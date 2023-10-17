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Верховный суд Индии отказался признать однополые браки

лгбт в Индии Фото: pixabay
Верховный суд Индии отказался признать однополые браки, решение должен принять парламент страны. В ВС страны подчеркнули, что отношения между гомосексуалистами не должны подвергаться дискриминации со стороны государства, сообщает Zakon.kz.

Коллегия Верховного суда из пяти судей, возглавляемая председателем Верховного суда, заявила, что мнения по этому вопросу разделились – коллегия написала четыре отдельных решения. Двое из судей поддержали однополые союзы, однако вердикт большинства был вынесен против них, сообщает The Guardian.

В 2018 году Верховный суд отменил закон колониальной эпохи, запрещавший гомосексуализм в Индии. Несмотря на изменения в законодательстве, общество осталось в значительной степени консервативным и сопротивлялось открытию браков для однополых пар, которые до сих пор сталкиваются с дискриминацией в обществе.

Правительство Индии выступило против рассмотрения дела, назвав аргументы в пользу равноправия "городскими элитарными взглядами" и заявив, что такие браки "не сопоставимы с индийской концепцией семейной ячейки, состоящей из мужа, жены и детей". 

Заявители боролись за внесение поправок в специальный закон Индии о браке, разрешающий гражданские союзы между парами, исповедующими разные религии, и распространяющий его на однополые пары. Однако председатель Верховного суда Индии постановил, что внесение поправок в закон выходит за рамки компетенции суда и относится к компетенции законодательной власти.

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