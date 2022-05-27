Иран захватил два греческих танкера в Персидском заливе

МИД Греции сообщил о захвате военными Ирана двух судов под греческим флагом в Персидском заливе, передает Zakon.kz.

Об этом пишет агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Греция заявила протест послу Ирана в Афинах, назвав произошедшее «актом пиратства».

По указанию министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса генеральный секретарь МИД Фемистоклис Демирис только что выразил решительный протест послу Ирана в Афинах в связи с насильственным захватом двух кораблей под греческим флагом в Персидском заливе.

В Афинах требуют немедленного освобождения судов и их экипажей, говорится в сообщении службы информации греческого МИД. Также министерство советует гражданам своей страны воздержаться от поездок в Иран.

Ранее власти Греции задержали танкер под российским флагом: судно перевозило иранскую нефть. Сообщалось, что Афинский суд принял решение передать нефть Соединенным Штатам.