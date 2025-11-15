Иран захватил танкер, перевозивший нефтехимический груз
Корпус стражей исламской революции задержал в водах Персидского залива танкер, перевозивший нефтехимический груз, направлявшийся в Сингапур, сообщает Zakon.kz.
Информацию подтвердили иранские СМИ, пишет CNN.
"Иран в субботу подтвердил, что Корпус стражей исламской революции в пятницу задержал в водах Персидского залива танкер, перевозивший нефтехимический груз, направлявшийся в Сингапур, сообщили иранские СМИ", – говорится в сообщении.
По результатам проверки власти заявили, что "танкер нарушил правила перевозки неразрешенного груза". Более подробной информации они не предоставили.
В октябре Иран объявил об официальном прекращении 10-летнего ядерного соглашения.
