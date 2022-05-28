Павлодарка съездила к родственникам и вернулась с чужим кредитом в миллион тенге

Жительница Павлодара съездила в гости к родственникам и вернулась с чужим кредитом. В гостях на женщину незаконно оформили кредит, попросив телефон, чтобы позвонить, передает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП Павлодарской области рассказали, что женщина пошла в гости к тете, куда приехала из Усть-Каменогорска 63-летняя родственница. Она попросила у павлодарки мобильный телефон, чтобы позвонить, и ушла говорить в другую комнату.

Установлено, что за это время женщина с телефона оформила денежный онлайн-кредит в одном из банков на сумму более 1 млн тенге. Потерпевшая узнала об этом, когда к ней позвонили сотрудники банка в связи с неоплатой кредита.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК «Мошенничество». Избрана мера процессуального принуждения «обязательство о явке». Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области

В полиции напомнили о соблюдении мер безопасности: необходимо установить на телефоне пароль, чтобы посторонние не смогли воспользоваться мобильным, а также никогда не передавать свои личные данные и ПИН-коды другим лицам.