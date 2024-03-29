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Законодательство РК

Казахстанец оформил на родную сестру кредиты на два миллиона тенге

Казахстанец, кредит, сестра, мошенничество, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 14:51 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Родной брат оформил кредиты почти на два млн тенге на жительницу Тараза, сообщает Zakon.kz.

Местная жительница обнаружила у себя кредиты, которые она не брала. Полагая, что стала жертвой интернет-мошенников, она обратилась с заявлением в полицию Тараза.

"Сотрудники полиции выяснили, что в течение нескольких месяцев брат женщины, установив на свой телефон мобильное приложение ее банка, оформил на нее три денежных кредита на общую сумму 1 782 480 тенге. Потерпевшая узнала о наличии кредитов, когда было произведено удержание денежных средств из ее пенсии в счет оплаты ежемесячного платежа", – сообщении в пресс-службе ДП Жамбылской области. 

По факту мошенничества сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Подозреваемый признал вину, ведется следствие.

28 марта начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай заявил, что за два месяца 2024 года мошенники обманули казахстанцев на 4 млрд тенге.

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