Синоптики предупредили об атмосферной засухе в Кызылординской области
Фото: pixabay
В двух районах Кызылординской области объявлено штормовое предупреждение о наступлении атмосферной засухи в начале июня, передает Zakon.kz.
Синоптики РГП «Казгидромет» сообщили о первом в этом году штормовом предупреждении, предупредив жителей данного региона об опасном агрометеорологическом явлении.
Согласно прогнозу в Кармакшинском и Казалинском районах Кызылординской области в первой декаде июня ожидается наступление атмосферной засухи.РГП «Казгидромет»
Атмосферная засуха – это разновидность засухи, возникающая вследствие отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и пониженной влажностью воздуха. Опасна она тем, что вызывает угнетение или гибель растений.
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