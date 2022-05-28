Синоптики предупредили об атмосферной засухе в Кызылординской области

В двух районах Кызылординской области объявлено штормовое предупреждение о наступлении атмосферной засухи в начале июня, передает Zakon.kz.

Синоптики РГП «Казгидромет» сообщили о первом в этом году штормовом предупреждении, предупредив жителей данного региона об опасном агрометеорологическом явлении.

Согласно прогнозу в Кармакшинском и Казалинском районах Кызылординской области в первой декаде июня ожидается наступление атмосферной засухи. РГП «Казгидромет»