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Казахстанская легкоатлетка стала призером турнира в США

Легкая атлетика Бронза США Фото: Instagram/dubovitskaya_nadya
Надежда Дубовицкая завоевала бронзовую медаль на соревнованиях Бриллиантовой лиги Prefontaine Classic (Eugene Diamond League 2022), сообщает Zakon.kz.

Легкоатлетические состязания в рамках Бриллиантовой лиги прошли в американском Юджине, передает пресс-служба НОК.

Представительница ВКО смогла закрепиться на призовом подиуме, завоевав бронзовую медаль. В прыжках в высоту она показала результат 1,93 метра.

Стоит отметить, что это первое выступление казахстанки в Бриллиантовой лиге.

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Куандык Шынасилов
США
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