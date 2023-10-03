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Казахстанская легкоатлетка Дубовицкая стала третьей на Азиатских играх

Казахстанская легкоатлетка Дубовицкая стала третьей на Азиатских играх Фото: olympic.kz
Казахстанская легкоатлетка Надежда Дубовицкая завоевала бронзовую медаль на Азиатских играх-2022, сообщает Zakon.kz.

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Как отмечает Qazaqstan Olympic team, спортсменка показала третий результат в прыжках в высоту. Вся тройка лучших показала одинаковый результат - 186 сантиметров. Места в итоге распределились согласно количеству затраченных попыток.

Первой стала Сафина Садуллаева из Узбекистана. Второе место у ее соотечественницы Светланы Радзивил. Надежда Дубовицкая отметилась "бронзой".

Казахстанка Кристина Овчинникова финишировала на четвертом месте (183 сантиметра).

Ранее сообщалось, что представительница команды Казахстана по легкой атлетике Каролин Чепкоеч Кипкируи завоевала бронзовую медаль.

Анастасия Московчук
Азиада - 2022 Казахстан Китай
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