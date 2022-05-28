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Нетрезвых водителей ловят полицейские в Алматы

полиция Алматы, рейды по выявлению ПДД Фото: Zakon.kz
За неделю полицейские задержали 21 водителя в алкогольном опьянении. С 25 мая на дорогах города выявили 768 нарушений ПДД, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Алматы, с 25 мая полицейские выявили 56 водителей, которые управляли автомобилями без номерного знака.

Еще 15 водителей пользовались подложными госномерами.

34 водителя привлечены к административной ответственности за отсутствие технического осмотра авто. На специализированную штрафную стоянку водворены два автомобиля, на которых были установлены устройства для подачи звуковых и световых сигналов. Замначальника Управления МПС ДП Алматы подполковник полиции Ержан Узабаев

Уточняется, что рейды на дорогах продолжатся до особого распоряжения. В полиции призвали водителей и пешеходов соблюдать ПДД.

Оксана Житникова
Алматы
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