Нетрезвых водителей ловят полицейские в Алматы

За неделю полицейские задержали 21 водителя в алкогольном опьянении. С 25 мая на дорогах города выявили 768 нарушений ПДД, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Алматы, с 25 мая полицейские выявили 56 водителей, которые управляли автомобилями без номерного знака.

Еще 15 водителей пользовались подложными госномерами.

34 водителя привлечены к административной ответственности за отсутствие технического осмотра авто. На специализированную штрафную стоянку водворены два автомобиля, на которых были установлены устройства для подачи звуковых и световых сигналов. Замначальника Управления МПС ДП Алматы подполковник полиции Ержан Узабаев

Уточняется, что рейды на дорогах продолжатся до особого распоряжения. В полиции призвали водителей и пешеходов соблюдать ПДД.