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В Таразе пьяный водитель перевозил жену и трех детей

В Таразе пьяный водитель перевозил жену и трех детей Фото: Zakon.kz
В Таразе за нарушение ПДД полицейскими была остановлена автомашина Toyota. За рулем находился водитель в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

После проверки стражи порядка установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а в салоне находились – жена и трое малолетних детей. На нарушителя составили административный протокол по статье 608 части 1 КоАП РК.

"Теперь мужчине грозит арест сроком на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет", – рассказали в ДП Жамбылской области. 

Ранее в Костанайской области пьяный водитель напал на полицейских с ружьем. 

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Анастасия Стативкина
Жамбылская область Тараз
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