В Таразе пьяный водитель перевозил жену и трех детей

В Таразе за нарушение ПДД полицейскими была остановлена автомашина Toyota. За рулем находился водитель в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

После проверки стражи порядка установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а в салоне находились – жена и трое малолетних детей. На нарушителя составили административный протокол по статье 608 части 1 КоАП РК.



"Теперь мужчине грозит арест сроком на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет", – рассказали в ДП Жамбылской области.

Ранее в Костанайской области пьяный водитель напал на полицейских с ружьем.