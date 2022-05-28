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Алматинцев призвали воздержаться от походов в горы

Алматы Фото: Zakon.kz
Пресс-служба департамента по ЧС города на основании штормового предупреждения «Казгидромета» обратилась к алматинцам, передает Zakon.kz.
Уважаемые граждане, не оставляйте машины под деревьями, – говорится в сообщении.

В городе синоптики прогнозируют сильный дождь, временами грозу, град, шквал.

29-30 мая в горах Алматы ожидается ветер северо-западный, при грозе 17-22 м/с, при порывах ветра 24-29 м/с! Просим воздержаться от походов в горы!Пресс-служба ДЧС города Алматы

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Елена Беляева
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