Алматинцев призвали воздержаться от походов в горы
Фото: Zakon.kz
Пресс-служба департамента по ЧС города на основании штормового предупреждения «Казгидромета» обратилась к алматинцам, передает Zakon.kz.
Уважаемые граждане, не оставляйте машины под деревьями, – говорится в сообщении.
В городе синоптики прогнозируют сильный дождь, временами грозу, град, шквал.
29-30 мая в горах Алматы ожидается ветер северо-западный, при грозе 17-22 м/с, при порывах ветра 24-29 м/с! Просим воздержаться от походов в горы!Пресс-служба ДЧС города Алматы
Синоптики предупредили о засухе в Кызылординской области
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