Третий раз подряд в финале ЧМ по хоккею встречаются Финляндия и Канада

Состоялись полуфинальные поединки мирового первенства по хоккею, по их итогам стали известны сборные, которые поспорят за звание лучшей хоккейной дружины планеты, сообщает Zakon.kz.

В первом полуфинале встретились хоккеисты Финляндии и США. Хозяева мирового первенства сумели одолеть гостей из за океана с минимальным преимуществом – 4:3. Что позволило финнам выйти в финал домашнего турнира, а американцы сыграют в матче за третье место.

А другую путевку в финал ЧМ-2022 разыграли сборные Канады и Чехии. Действующие чемпионы мира, пропустив первыми, забили в ворота чехов пять шайб, и довели матч до итоговой победы – 5:1.

Для финской сборной этот финал станет третьим подряд на чемпионатах мира. Они выиграли турнир в 2019 году, победив сборную Канады – 3:1, а через два года канадцы в финале взяли реванш (3:2, ОТ).

Финал и матч за третье место пройдут 29-го мая в Тампере.

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