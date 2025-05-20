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Спорт

Финляндия остановила победное шествие Канады на ЧМ-2025 по хоккею

Хоккей Победа ЧМ-2025, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 12:49 Фото: Instagram/iihfhockey
На текущем мировом первенстве по хоккею подходят к завершению игры групповой стадии. В одном из этих поединков хоккеисты Финляндии прервали пятиматчевую победную серию сборной Канады – одного из главных фаворитов турнира, сообщает Zakon.kz.

Встреча команд из подгруппы А закончилась успехом европейской дружины, которая оказалась сильнее в серии послематчевых буллитов – 2:1.

В основное время игры сборные обменялись шайбами: у "кленовых листьев" отличился Райан О′Райлли, за финнов отметился Патрик Пуйстола.

А решающий буллит на свое имя записал Эели Толванен – форвард клуба НХЛ "Сиэтл Кракен".

После этого поражения Канада занимает второе место в таблице группы А, набрав 16 очков. Финляндия разместилась на третьей строчке (13), впереди Швеция (18).

Что касается сборной Казахстана, то она потерпела пять неудач в пяти последних играх и практически вылетает из элитного дивизиона. Нас сможет спасти только подвиг в поединке с грозной Швейцарией, эта игра запланирована на 20 мая (начало в 15:20 по казахстанскому времени).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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