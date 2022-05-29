«Реал» выиграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов

«Реал» героически удержал победный счет. Это 14-я победа «сливочных» в главном еврокубке, у ближайшего преследователя, «Милана», их семь, сообщает Zakon.kz.

Финальное противостояние Лиги чемпионов сезона-2021/22 между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» завершилось победой мадридского «Реала», сообщает Prosports.kz.

Эти же соперники спорили друг с другом за главный клубный трофей Европы всего четыре года назад. Тот финал, состоявшийся в Киеве, запомнился чудачествами бывшего голкипера «скаузеров» Лориса Кариуса и грязным приемом тогдашнего капитана «сливочных» Серхио Рамоса, который вывел из строя Мохаммеда Салаха.

За прошедшее с того матча время «Ливерпуль» успел еще однажды пробиться в решающую стадию турнира и даже выиграть трофей, а вот «Реалу» до финала ЛЧ с 2018-го года добраться ни разу не удавалось. Зато в сезоне-2020/21 «галактикос» выбили мерсисайдцев на четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

Рамоса уже давно в Мадриде нет, Салах же по-прежнему в Ливерпуле, и он вышел в стартовом составе «красных», хотя по этому поводу были серьезные опасения, так как египтянин получил повреждение в матче заключительного тура АПЛ против «Вулверхэмптона». Но ради таких битв, как финал ЛЧ, жалеть себя никто не станет, и если есть хотя бы малейшая возможность сыграть, любой футболист ею непременно воспользуется.

Встреча на «Стад де Франс» началась более чем на полчаса позже намеченного срока из-за давки на подходах к парижскому стадиону. Незапланированная пауза, похоже, немного выбила из колеи испанцев, которые в дебюте матча смотрелись очень неуверенно. А вот британцы сразу же завладели мячом и инициативой, их ударная тройка нападения Мане-Салах-Диас раз за разом создавала опасные моменты у ворот «Реала», заставляя в поте лица трудиться кипера «королевского клуба» Тибо Куртуа.

«Ливерпуль» давил, «Реал» отбивался, а в самой концовке тайма взял да и забил. Правда, радость Карима Бензема от гола была недолгой, главный арбитр встречи француз Клеман Тюрпен отменил взятие ворот из-за офсайда, его коллеги на VAR после достаточно продолжительного совещания это решение подтвердили – 0:0 к перерыву.

Дебют второй половины матча стал зеркальным отображением первого: уже мадридцы контролировали мяч, а мерсисайдцам приходилось много времени уделять обороне. Разница в том, что «галактикос» удалось сделать то, чего не сумели «скаузеры» - забить. Стремительная атака номинальных гостей на исходе часа игры завершилась точным ударом Винисиуса Жуниора. На этот раз все было по правилам – 0:1.

Понятно, что после этого события инициатива сразу же вернулась к команде Юргена Клоппа, который усилил натиск, заменив Луиса Диаса на Диогу Жоту. И ведь у «Ливерпуля» были реальные возможности сравнять счет, но какие-то чудеса творил в «рамке» Куртуа, он был просто непробиваем!

«Реал» героически удержал победный счет, на протяжении всего турнира демонстрировав поистине королевскую волю и удачу. Это 14-я победа «сливочных» в главном еврокубке, у ближайшего преследователя, «Милана», их семь.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!