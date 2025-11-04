Наставник "Ливерпуля" оценил предстоящую битву против "Реала" в Лиге чемпионов

4 ноября стартуют матчи четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, где центральной встречей, несомненно, будет противостояние двух великих клубов – английского "Ливерпуля" и испанского "Реала", сообщает Zakon.kz.

Обе команды являются одними из главных претендентов на победу в нынешнем сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

Несмотря на то, что матч пройдет на знаменитой британской арене "Энфилд", все же эксперты отдают небольшое преимущество "сливочным" на фоне последних неудач "красных".

Однако руководитель тренерского штаба "Ливерпуля" на этот счет имеет свое мнение.

"Мадрид много лет успешен в Европе и продолжает им оставаться, у них отличный тренер и мощные игроки, уважаем соперника. Нельзя сравнивать нашу последнюю игру в прошлом сезоне, тогда у них было много травмированных. Сейчас все по-другому, и они сохранили состав. Хаби проделывает невероятную работу, как и Карло Анчелотти, который выиграл много чего. Взяли несколько новых игроков, которые могут повлиять на стиль игры. "Реал" всегда был значимой силой в этом турнире, очень хорошая команда, но и мы тоже очень хороши". Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот

Рулевой "мерсисайдцев" также заметил, что у гостей, помимо Мбаппе и Беллингема, нужно внимательно следить за Винисиусом.

"Вини особенно отметился в последнем "Эль-класико", где он прекрасно проявил себя, очень быстр один на один, может уйти сразу от четверых игроков. Должны отнестись к нему очень внимательно. Против "Юве" у него был момент, когда против него играли пятеро, и он смог найти выход. Он невероятный игрок для "Мадрида", и так будет, пока он там". Арне Слот

Поединок между "Ливерпулем" и "Реалом" начнется в ночь на 5 ноября в 01:00 по казахстанскому времени.

Перед встречей с королевской дружиной чемпион Англии прервал серию неудач из шести поражений, переиграв "Астон Виллу" (2:0).

А подопечные Хаби Алонсо разгромили дома "Валенсию" (4:0) благодаря дублю Килиана Мбаппе.