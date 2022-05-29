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Двое беременных пострадали в ДТП с КАМАЗом в Алматы

ДТП Алматы Фото: Zakon.kz
Медики осмотрели пострадавших беременных женщин и двухлетнего ребенка. Также пострадал водитель одного из автомобилей, сообщает Zakon.kz.

На проспекте Райымбека произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По словам очевидцев, КАМАЗ ехал по проспекту на большой скорости. Водитель перестраивался из ряда в ряд.

За ГКБ №7 он зацепил Toyota Camry. Не останавливаясь, водитель подрезал Hyundai Elantra белого цвета. Водитель легкового автомобиля попытался избежать столкновения и вылетел на разделительную полосу. Автомобиль снес 10 метров отбойника.

ДТП Алматы

Фото: Zakon.kz

Тем временем водитель КАМАЗа не собирался останавливаться. Он задел еще одну Hyundai Elantra красного цвета.

ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП Алматы

Фото: Zakon.kz

Два Hyundai остановились, водитель Toyota и другие очевидцы пустились в погоню за КАМАЗом. Спустя некоторое время они прижали грузовик. Очевидцы рассказали, что из кабины выбежали 3-4 человека. Им удалось поймать одного из выбежавших. Очевидцы также рассказали, что внутри салона грузовика были банки из-под пива.

ДТП Алматы

Фото: Zakon.kz

Задержанного отвезли на медицинское освидетельствование. На месте криминалист снял отпечатки пальцев.

проспект Райымбека Алматы ДТП

Фото: Zakon.kz

В ДТП пострадали несколько человек. Водителя красного Hyundai госпитализировали, однако позже он вернулся на место аварии. В белом Hyundai находились две беременные женщины и двухлетний ребенок. Одну из беременных медики осмотрели на месте, другую – госпитализировали вместе с ее двухлетним сыном.

Данияр Кунафин
Алматы
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