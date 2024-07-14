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Подробности нападения на женщину в Мангистау: пострадавшая была беременна

медицина, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 13:53 Фото: pixabay
Стали известны новые подробности о женщине, пострадавшей от ножевых ранений в селе Мангистау. По словам медиков, она беременна и пока находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada, женщина 2000 года рождения поступила в областную многопрофильную больницу. Ее осмотрели дежурные хирурги, травматолог и реаниматолог, затем пациентку экстренно перевели в операционный блок.

"У женщины зафиксировали проникающие колото-резаные раны брюшной стенки и грудной клетки слева. Ей провели несколько операций. Ее беременность составляет 10 недель. На данный момент она находится в реанимации в ясном сознании, но в стабильно тяжелом состоянии", – сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.

После операции врачи поставили пострадавшей диагноз: проникающая колото-резаная рана брюшной стенки с повреждением диафрагмы и печени.

Инцидент случился в ночь на 14 июля 2024 года. Видео с окровавленной женщиной распространилось по соцсетям. На кадрах видно, что все происходит на глазах у множества людей, но никто не пытается защитить пострадавшую, поскольку мужчина угрожает свидетелям происшествия. По предварительным данным, он является мужем женщины.

В полиции региона сообщили, что подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

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