Запрет на мойку авто ввели в регионах Франции из-за засухи

Правительство Франции планирует выделить 400 млн евро для помощи животноводам, которые будут испытывать проблемы с кормами для скота, сообщает Zakon.kz.

Во Франции в связи с засухой, которая возникла в результате рекордно жаркого мая, в 24 департаментах было объявлено об особом положении по использованию пресной воды, сообщает Le Figaro.

Отмечается, что в затронутых засухой департаментах власти ввели ограничительные меры, включая, запрет на заполнение бассейнов водой, мойку автомобилей, а также полив садов.

Уже в середине апреля в восьми департаментах были введены ограничительные меры.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн отметила, что в этом году засуха началась очень рано. Она сообщила, что правительство планирует выделить 400 млн евро для помощи животноводам, которые будут испытывать проблемы с кормами для скота.