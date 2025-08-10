Во Франции решили сэкономить 4 млрд евро, сократив праздники

Правительство Франции планирует сэкономить более четырех миллиардов евро за счет сокращения количества праздников, сообщает Zakon.kz.

Издание Les Echos со ссылкой на копию письма премьер-министра Франции Франсуа Байру, отмечает, что рабочими днями хотят сделать понедельник после Пасхи и 8 мая, когда в Европе празднуется День Победы.





"Доходность этих мер должна составить 4,2 млрд евро с 2026 года для государственного бюджета", – говорится в письме.

В письме утверждается, что французское правительство намерено внести в законопроект о финансах на 2026 год отмену статуса государственных праздников для этих двух дней. При этом допускается пересмотр праздников, которых коснутся эти меры.

Ранее в Минтруда ответили, станет ли 31 декабря официальным выходным днем в Казахстане.