Арыстанбек Мухамедиулы арестован по делу о хищении 146 миллионов тенге

Антикоррупционная служба Нур-Султана проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Национального музея РК по признакам хищения бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

28 мая 2022 года с санкции суда в отношении директора Национального музея Арыстанбека Мұхамедиұлы избрана мера пресечения «содержание под стражей», сообщили в Антикоррупционной службе.

Антикоррупционная служба Нур-Султана проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Национального музея Республики Казахстан и других лиц по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира». Антикор

Расследование продолжается. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В Специализированном межрайонном следственном суде Нур-Султана уточнили, что в отношении Мухамедиулы санкционирован арест сроком на два месяца.