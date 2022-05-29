Арыстанбек Мухамедиулы арестован по делу о хищении 146 миллионов тенге
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Антикоррупционная служба Нур-Султана проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Национального музея РК по признакам хищения бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.
28 мая 2022 года с санкции суда в отношении директора Национального музея Арыстанбека Мұхамедиұлы избрана мера пресечения «содержание под стражей», сообщили в Антикоррупционной службе.
Антикоррупционная служба Нур-Султана проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Национального музея Республики Казахстан и других лиц по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира».Антикор
Расследование продолжается. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
В Специализированном межрайонном следственном суде Нур-Султана уточнили, что в отношении Мухамедиулы санкционирован арест сроком на два месяца.
Руководство Нацмузея подозревается в хищении 146 млн тенге
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