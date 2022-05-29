Митинг, посвященный бездомным животным в Алматы: участники требуют строительства приютов

Несмотря на дождливую погоду, в алматинском парке имени Ганди собрались около 100 человек. В их числе представители приютов, волонтеры, а также общественники и члены правозащитных организаций, сообщает Zakon.kz.

В Алматы завершился санкционированный митинг, посвященный проблемам бездомных животных.

Мероприятие прошло в парке имени Махатмы Ганди, на митинг собрались около 100 человек.

Фото: Zakon.kz

Организаторы митинга рассказали о госпрограмме, которую они ждут от властей. По их словам, программа должна быть направлена на реализацию прав животных и их защиту.

Фото: Zakon.kz

Участница фонда Taimas Оксана Резанцева потребовала от государства строительства приюта для животных на базе пунктов отлова.

Оксана Резанцева. Фото: Zakon.kz

Еще одна участница фонда Taimas Екатерина Васильева отметила, что новые законы по защите животных недостаточно оберегают их.

Екатерина Васильева. Фото: Zakon.kz

Участники митинга привели примеры других государств, в которых цивилизованное отношение к животным.

Фото: Zakon.kz

Представитель фонда Taimas правозащитник Сергей Снегирев рассказал о регулировании численности животных и об ожидании закона о защите животных, который действительно будет работать. Правозащитники понимают, что он автоматически не исправит всех проблем, но они готовы работать в этом направлении.

Фото: Zakon.kz

На сцене устроили небольшое представление об отлове бродячих животных. Участники представления рассказали о том, что животные очень боятся кешера, которым моют клетки, о панике, когда они его видят и сломанной психике животных. По их словам, во время жестокого отлова ломаются позвонки животного или происходит удушение.

Фото: Zakon.kz

В завершение митинга организаторы раздали щенков, которых выбросили. Одного щенка, которого отдали неравнодушной женщине, назвали Таймасом.