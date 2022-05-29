Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Митинг, посвященный бездомным животным в Алматы: участники требуют строительства приютов

бездомные животные алматы Фото: Zakon.kz
Несмотря на дождливую погоду, в алматинском парке имени Ганди собрались около 100 человек. В их числе представители приютов, волонтеры, а также общественники и члены правозащитных организаций, сообщает Zakon.kz.

В Алматы завершился санкционированный митинг, посвященный проблемам бездомных животных.

Мероприятие прошло в парке имени Махатмы Ганди, на митинг собрались около 100 человек.

бездомные животные Алматы

Фото: Zakon.kz

Организаторы митинга рассказали о госпрограмме, которую они ждут от властей. По их словам, программа должна быть направлена на реализацию прав животных и их защиту.

Бездомные животные Алматы

Фото: Zakon.kz

Участница фонда Taimas Оксана Резанцева потребовала от государства строительства приюта для животных на базе пунктов отлова.

Участница фонда Taimas

Оксана Резанцева. Фото: Zakon.kz

Еще одна участница фонда Taimas Екатерина Васильева отметила, что новые законы по защите животных недостаточно оберегают их.

Taimas фонд

Екатерина Васильева. Фото: Zakon.kz

Участники митинга привели примеры других государств, в которых цивилизованное отношение к животным.

бездомные животные митинг

Фото: Zakon.kz

Представитель фонда Taimas правозащитник Сергей Снегирев рассказал о регулировании численности животных и об ожидании закона о защите животных, который действительно будет работать. Правозащитники понимают, что он автоматически не исправит всех проблем, но они готовы работать в этом направлении.

Алматы бездомные животные митинг

Фото: Zakon.kz

На сцене устроили небольшое представление об отлове бродячих животных. Участники представления рассказали о том, что животные очень боятся кешера, которым моют клетки, о панике, когда они его видят и сломанной психике животных. По их словам, во время жестокого отлова ломаются позвонки животного или происходит удушение.

отлов животных Алматы

Фото: Zakon.kz

В завершение митинга организаторы раздали щенков, которых выбросили. Одного щенка, которого отдали неравнодушной женщине, назвали Таймасом.

Митинг Алматы

Фото: Zakon.kz

Оксана Житникова
Алматы
0
Показать комментарии
Все
Павлодарка съездила к родственникам и вернулась с чужим кредитом в миллион тенге
Суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд завершился
Курсы валют на выходные дни
Заморозки, сильные дожди – прогноз погоды на выходные в Казахстане
Макрон и Шольц призвали Путина освободить пленных, вышедших с «Азовстали»
Памятник героям фильма «Офицеры» установили в Семее
Третий раз подряд в финале ЧМ по хоккею встречаются Финляндия и Канада
Король футбола высказался о финале Лиги чемпионов – 2022
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления