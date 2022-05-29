Новые авиарейсы в Италию, Чехию и Грецию открыл Казахстан
Фото: Zakon.kz
Маршрутная сеть международных авиаперевозок возрастет до 433 рейсов в неделю. Об этом рассказали в Комитете гражданской авиации, сообщает Zakon.kz.
В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Казахстане и ослаблением карантинных ограничений в мире Комитет гражданской авиации МИИР РК продолжает работу по восстановлению и расширению маршрутной сети международных авиаперевозок.
В летний период в целях удовлетворения потребностей туристов количество рейсов увеличивается на 81 рейс в неделю (с 352 до 433 рейсов в неделю) по 99 маршрутам.КГА
В комитете сообщили, что открываются новые рейсы в Италию, Чехию и Грецию. Кроме этого, увеличиваются рейсы в Турцию, Египет, Грузию, Россию.
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