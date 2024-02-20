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Новые авиарейсы откроют Казахстан и Южная Корея

Новые авиарейсы откроют Казахстан и Южная Корея Фото: unsplash
Казахстан и Южная Корея увеличат количество выполняемых рейсов между странами и откроют новые авианаправления. Об этом 20 февраля 2024 года рассказали в Комитете гражданской авиации (КГА) Министерства транспорта (МТ) РК, сообщает Zakon.kz.

В Сеуле (Республика Корея) состоялась двусторонняя встреча вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева с заместителем министра земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Юн Санг Ли.

"В ходе встречи стороны обсудили и договорились о возобновлении рейсов между Астаной и Сеулом, увеличении выполняемых рейсов по маршруту Алматы – Сеул, а также открытии рейсов из Шымкента в Сеул и между Пусаном и городами Казахстана", – говорится в сообщении.
Новые авиарейсы откроют Казахстан и Южная Корея

Фото: пресс-служба КГА

Кроме этого, Талгатом Ластаевым проведены встречи с руководством низкобюджетной авиакомпании T’Way и грузовой авиакомпании Sirius Airlines, где корейские перевозчики выразили намерение выполнять полеты в Казахстан.

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Динара Халдарова
Транспорт Министерство транспорта РК КГА Казахстан Южная Корея
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