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Умер российский художник Алексей Бегак

художник Фото: Facebook/Алексей Бегак
Художник и ведущий программы «Правила жизни» на телеканале «Культура» скончался на 63 году жизни, передает Zakon.kz.

Как пишет smotrim.ru, о дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

О причинах смерти пока тоже неизвестно.

Алексей Бегак родился 10 марта 1960 года в Москве. Окончил Московский государственный художественный институт им. Сурикова. Работал иллюстратором и дизайнером книг в издательствах Москвы. Он оформил в числе прочих книги о Хэмингуэе, Пастернаке и Конан Дойле.

В 2014-м году художник был соведущим третьего сезона проекта «Большая опера», в 2017-ом вел интеллектуальную игру «Гений».

Елена Беляева
Россия
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