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Умер российский актер Алексей Янин

Умер российский актер Алексей Янин Фото: Instagram/alekseiianinfan
Российский актер театра и кино Алексей Янин умер на 41-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

О смерти актера театра и кино Алексея Янина стало известно 20 сентября, артист умер в возрасте 40 лет. Об этом сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра в Telegram-канале.

"Последние восемь лет Алексей боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40… Наши искренние соболезнования родным и близким", — рассказали в театре.

О времени и месте прощания с артистом сообщат дополнительно.

В мае 2015 года Алексей Янин перенес обширный инсульт и оказался прикован к постели. За ним ухаживали мать Ольга и отчим Николай. Супруга актера, участница "Фабрики звезд" Дарья Клюшникова не комментировала слухи о том, что покинула Янина. По словам матери актера, Дарья с сыном жили отдельно и регулярно навещали Алексея.

В РАМТе Янин играл Карраско в "Дон Кихоте", принца в "Золушке", Петра в "Бесах". Снимался в сериалах "Одноклассницы", "С любимыми не расстаются", "С.С.Д", "Дочки-матери" и др.

12 августа умерла актриса из сериала "Улицы разбитых фонарей". 

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