Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею

Сборная Финляндии стала чемпионом мира в четвертый раз в истории. Финны являются действующими олимпийскими чемпионами, сообщает Zakon.kz.

Сборная Финляндии в овертайме одержала победу над командой Канады в финальном матче домашнего чемпионата мира по хоккею, сообщает Р-Спорт.

Основное время встречи в Тампере завершилось со счетом 3:3 (0:0, 0:1, 3:2). В составе хозяев дублем отметился Микаэль Гранлунд (45-я и 46-я минуты), еще одну шайбу забросил Йоэль Армия (55). У канадцев отличились Дилан Козенс (25), Зак Уайтклауд (58) и Максим Комтуа (59). Автором победного гола в овертайме стал Сакари Маннинен (67).

Сборная Финляндии стала чемпионом мира в четвертый раз в истории. Финны являются действующими олимпийскими чемпионами.

Команды Канады и Финляндии играли в финале мирового первенства третий раз подряд. В прошлом году канадцы победили в овертайме – 3:2, в 2020 году турнир не проводился из-за пандемии, в 2019-м финны одержали победу со счетом 3:1.

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