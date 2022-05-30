Спецоперация МВД: задержана межрегиональная ОПГ

Департамент криминальной полиции МВД совместно с Департаментом полиции Павлодарской области задержали межрегиональную преступную группу из пяти человек, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, злоумышленников задержали с поличным: при перегоне 40 голов лошадей, похищенных в Семее.

Они также совершили шесть краж скота в Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.

Всего ими было похищено 167 голов скота. При обысках у подозреваемых обнаружены еще 67 похищенных лошадей, автомашина и два мотоцикла. Установлено, что между участниками группы были распределены роли и действовала четкая иерархия. Пресс-служба МВД РК

По данным ведомства, похищенный скот перегонялся на заготовленную для убоя местность, мясо сбывалось знакомым мясникам.

В отношении преступной группы дополнительно возбуждены уголовные дела по ст. 262 УК РК «Создание, руководство и участие в организованной преступной группе», предусматривающей наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.