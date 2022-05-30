Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Спецоперация МВД: задержана межрегиональная ОПГ

ОПГ, задержание, спецоперация Фото: pexels
Департамент криминальной полиции МВД совместно с Департаментом полиции Павлодарской области задержали межрегиональную преступную группу из пяти человек, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, злоумышленников задержали с поличным: при перегоне 40 голов лошадей, похищенных в Семее.

Они также совершили шесть краж скота в Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.

Всего ими было похищено 167 голов скота. При обысках у подозреваемых обнаружены еще 67 похищенных лошадей, автомашина и два мотоцикла. Установлено, что между участниками группы были распределены роли и действовала четкая иерархия.Пресс-служба МВД РК

По данным ведомства, похищенный скот перегонялся на заготовленную для убоя местность, мясо сбывалось знакомым мясникам.

В отношении преступной группы дополнительно возбуждены уголовные дела по ст. 262 УК РК «Создание, руководство и участие в организованной преступной группе», предусматривающей наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Анастасия Московчук
МВД РК Павлодарская область
0
Показать комментарии
Все
Павлодарка съездила к родственникам и вернулась с чужим кредитом в миллион тенге
Пассажиры возмутились задержкой рейса Алматы – Хургада
Чрезвычайная пожарная опасность, град, гроза и шквал ожидаются в Казахстане
Казахстанскую федерацию футбола оштрафовали почти на 9 млн тенге из-за фанатов
Суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд завершился
Арыстанбек Мухамедиулы арестован по делу о хищении 146 миллионов тенге
Курсы валют на выходные дни
Власти Норвегии решили переименовать Беларусь в официальных документах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления