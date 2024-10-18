МВД: Криминальные группировки задержаны в Карагандинской области

Сотрудники МВД в Карагандинской области задержали шесть преступных групп, причастных к вымогательствам, передает Zakon.kz.

Всего они в этом году выявили и пресекли более 40 фактов вымогательства.

15 октября Управление по борьбе с организованной преступностью в городе Шахтинске задержало молодежную группировку. Она занималась вымогательствами средств у местных жителей, в том числе у работников АО "Qarmet", в которую входил один из тренеров смешанных единоборств.

В городах Темиртау, Сарань, Абай задержали участников других криминальных групп, причастных к тяжким преступлениям, а также к хищениям товарно-материальных ценностей с объектов АО "Qarmet" и вымогательствам у работников предприятия.

По словам представителя Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандыка Алпыса, всего по данным фактам в органы внутренних дел доставлено более 100 фигурантов, 39 из которых арестовано.

Проведено около 150 обысковых мероприятий. Изъято оружие и боеприпасы, а также иные вещественные доказательства их противоправной деятельности. Три уголовных дела по 16 эпизодам тяжких преступлений уже направлены в суд.

Также в результате пресечения деятельности криминальных групп в регионе изъято свыше 30 единиц огнестрельного и травматического оружия, из них 15 ружей, восемь обрезов, четыре пистолета, две винтовки, автомат Калашникова, а также более тысячи боеприпасов.



Ранее выяснилось, что астанчанка расплачивалась в магазинах сувенирными купюрами.

