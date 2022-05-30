Нибали финишировал четвертым в общем зачете «Джиро д’Италия – 2022»
Самый последний, 21-й этап гонки с раздельным стартом выиграл действующий чемпион Италии Маттео Собреро. Лучший результат в разделке у «Астаны» показал Фабио Феллине, который финишировал с отставанием в 1:47.
Фото: Instagram/giroditalia
Победителем и обладателем итоговой розовой майки стал 26-летний Джей Хиндли (Bora-hansgrohe), который впервые получил звание чемпиона Гранд-тура. Он также оказался первым в истории велогонщиком из Австралии, выигравшим «Джиро д’Италия». За ним на подиуме расположились Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) и Микель Ланда (Bahrain Victorious).
Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
Я доволен тем, чего добился здесь. Это была сложная и красивая «Джиро д’Италия», старался проживать ее день за днем, ощущая поддержку всей команды и болельщиков, которые были рядом на старте, по ходу каждого этапа и на финише. Теперь пришло время немного отдохнуть и восстановиться, потому что сезон еще не завершен, и впереди есть еще ряд целей, которых хочется добиться в следующие месяцыВинченцо Нибали
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