"Астана" завершила "Джиро-2024" на шестой позиции командного зачета

26 мая на веломногодневке "Джиро д’Италия-2024" прошли состязания заключительного 21-го этапа. По итогам трехнедельной итальянской гонки Astana Qazaqstan Team выступила достойно и завершила эти соревнования на шестом месте в командной классификации, сообщает Zakon.kz.

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Здесь стоит отметить, что казахстанская велодружина заняла высокое место несмотря на то, что приехала на финишный пункт в меньшинстве, по сравнению с другими командами мирового Тура. "Астана" завершила "Джиро-2024" в составе четырех гонщиков из первоначально заявленных восьми человек.

По ходу соревнований из-за разных причин сошли с гонки Алексей Луценко, Макс Кантер, Вадим Пронский и Кристиан Скарони.

Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

Тем самым на финиш заключительного этапа в Риме смогли добраться четверо представителей "Астаны": три итальянца Симоне Веласко, Лоренцо Фортунато и Давиде Баллерини, а также Хенок Мулюбырхан из Эритреи. Данная четверка и обеспечила казахстанской команде шестое место в генеральной классификации.

Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

Лучшим в индивидуальном зачете "Джиро-2024" от "Астаны" стал Лоренцо Фортунато (12-ая позиция), которому немного не хватило до входа в топ-10. Из других наших показателей: Симоне Веласко (32 место), Хенок Мулюбырхан (47) и Давиде Баллерини (70).

"Розовая майка" чемпиона итальянских состязаний в этом году досталось словенцу Тадею Погачару, за которым расположились Даниель Мартинез (Колумбия) и Джеранту Томасу (Великобритания).

Завершающий 21-ый этап "Джиро д’Италия-2024" выиграл бельгиец Тим Мерлир.

Теперь у ведущих велопрофи мира на очереди скоро второй Гранд тур. 29 июня стартует знаменитый "Тур де Франс".

Между тем, свою первую большую победу среди профессионалов одержал молодой гонщик Astana Qazaqstan Team – Николя Винокуров. Сын олимпийского чемпиона Александра Винокурова стал победителем пятого этапа "Тура Японии".