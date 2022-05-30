Новые станции метро открылись в Алматы – фоторепортаж
Фото: Zakon.kz
Для увеличения пассажиропотока на двух станциях метро запустили восемь дополнительных вагонов. Главный инженер службы капитального строительства метрополитена Айдар Самаликов
Фото: Zakon.kz
Станция «Бауыржан Момышулы» находится на пр. Абая, западнее ул. Момышулы. Здесь установлены шесть лифтов и 15 эскалаторов. Длина платформы – 108 метров.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Станция «Сарыарка» расположена на пр. Абая между пр. Алтынсарина и ул. Саина. Здесь установлены два лифта и восемь эскалаторов.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Для строительства станции метро «Сарыарка» земельные участки не выкупались.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В Алматинском метрополитене работают 11 станций, общей протяженностью 13,4 км.
Работа по расширению сети метро продолжится. В 2025 году планируется завершение строительства станции «Калкаман». Развитие линии метро будет продолжено в западном направлении до рынка «Барлык».