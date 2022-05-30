Новые станции метро открылись в Алматы – фоторепортаж

В Алматы состоялось торжественное открытие двух новых станций метро — «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы». Жители теперь смогут быстрее добраться из микрорайонов до центра города, передает корреспондент Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Для увеличения пассажиропотока на двух станциях метро запустили восемь дополнительных вагонов. Главный инженер службы капитального строительства метрополитена Айдар Самаликов

Фото: Zakon.kz

Станция «Бауыржан Момышулы» находится на пр. Абая, западнее ул. Момышулы. Здесь установлены шесть лифтов и 15 эскалаторов. Длина платформы – 108 метров.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Станция «Сарыарка» расположена на пр. Абая между пр. Алтынсарина и ул. Саина. Здесь установлены два лифта и восемь эскалаторов.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Для строительства станции метро «Сарыарка» земельные участки не выкупались.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Интервал между поездами — восемь минут. Пассажиропоток увеличится с 50 тысяч до 85 тысяч человек в сутки.

Фото: Zakon.kz

В Алматинском метрополитене работают 11 станций, общей протяженностью 13,4 км.

Работа по расширению сети метро продолжится. В 2025 году планируется завершение строительства станции «Калкаман». Развитие линии метро будет продолжено в западном направлении до рынка «Барлык».