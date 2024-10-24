Новая ветка метро в Алматы: где будут станции

Метро Алматы намерены продлить. Как стало известно, подземку дополнят восемь станций и центр города будет соединен с аэропортом, сообщает Zakon.kz.

В технической документации проекта указано, что новая линия метро будет подземной и протянется от действующей станции "Жибек Жолы" вдоль ул. Гоголя до Центрального парка культуры и отдыха, далее по ВОАД с переходом на Кульджинский тракт и с поворотом в аэропорт, пишут "Колеса".

Станции этой ветки будут расположены по следующим адресам:

№ 1 – рядом со станцией "Жибек Жолы", восточнее пр. Назарбаева с организацией пересадочного узла на первую линию;

№ 2 – в районе Центрального парка культуры и отдыха;

№ 3 – в районе пересечения улицы Кумай с ВОАД;

№ 4 – рядом со спорткомплексом "Халык Арена";

№ 5 – на территории транспортного пересадочного узла "Восточный" напротив рынка "Жетысу";

№ 6 – рядом с ТРЦ "Апорт-2" и автосалоном;

№ 7 – в районе мкр. Нуршашкан;

№ 8 – рядом с аэропортом.

Протяженность линии в двухпутном исполнении – 14 км.

В настоящее время объявлен конкурс на разработку технико-экономического обоснования проекта. Завершить его должны будут к сентябрю 2025 года. Таким образом, строить новую ветку подземки могут начать уже в 2027 году.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района ответил на замечание о том, что новые станции метро строят слишком долго.