Новая ветка метро в Алматы: где будут станции
В технической документации проекта указано, что новая линия метро будет подземной и протянется от действующей станции "Жибек Жолы" вдоль ул. Гоголя до Центрального парка культуры и отдыха, далее по ВОАД с переходом на Кульджинский тракт и с поворотом в аэропорт, пишут "Колеса".
Станции этой ветки будут расположены по следующим адресам:
№ 1 – рядом со станцией "Жибек Жолы", восточнее пр. Назарбаева с организацией пересадочного узла на первую линию;
№ 2 – в районе Центрального парка культуры и отдыха;
№ 3 – в районе пересечения улицы Кумай с ВОАД;
№ 4 – рядом со спорткомплексом "Халык Арена";
№ 5 – на территории транспортного пересадочного узла "Восточный" напротив рынка "Жетысу";
№ 6 – рядом с ТРЦ "Апорт-2" и автосалоном;
№ 7 – в районе мкр. Нуршашкан;
№ 8 – рядом с аэропортом.
Протяженность линии в двухпутном исполнении – 14 км.
В настоящее время объявлен конкурс на разработку технико-экономического обоснования проекта. Завершить его должны будут к сентябрю 2025 года. Таким образом, строить новую ветку подземки могут начать уже в 2027 году.
Ранее аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района ответил на замечание о том, что новые станции метро строят слишком долго.