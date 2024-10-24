Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новая ветка метро в Алматы: где будут станции

Метро, общественный транспорт, метрополитен, вагоны метрополитена , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 16:03 Фото: Zakon.kz
Метро Алматы намерены продлить. Как стало известно, подземку дополнят восемь станций и центр города будет соединен с аэропортом, сообщает Zakon.kz.

В технической документации проекта указано, что новая линия метро будет подземной и протянется от действующей станции "Жибек Жолы" вдоль ул. Гоголя до Центрального парка культуры и отдыха, далее по ВОАД с переходом на Кульджинский тракт и с поворотом в аэропорт, пишут "Колеса".

Станции этой ветки будут расположены по следующим адресам:

№ 1 – рядом со станцией "Жибек Жолы", восточнее пр. Назарбаева с организацией пересадочного узла на первую линию;

№ 2 – в районе Центрального парка культуры и отдыха;

№ 3 – в районе пересечения улицы Кумай с ВОАД;

№ 4 – рядом со спорткомплексом "Халык Арена";

№ 5 – на территории транспортного пересадочного узла "Восточный" напротив рынка "Жетысу";

№ 6 – рядом с ТРЦ "Апорт-2" и автосалоном;

№ 7 – в районе мкр. Нуршашкан;

№ 8 – рядом с аэропортом.

Протяженность линии в двухпутном исполнении – 14 км.

В настоящее время объявлен конкурс на разработку технико-экономического обоснования проекта. Завершить его должны будут к сентябрю 2025 года. Таким образом, строить новую ветку подземки могут начать уже в 2027 году.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района ответил на замечание о том, что новые станции метро строят слишком долго.

Читайте также

Прокуроры по делу Бишимбаева получили госнаграды
Прокуроры по делу Бишимбаева получили госнаграды
&quot;Всевидящее око&quot;: кто мешает развитию высоких технологий в Казахстане
"Всевидящее око": кто мешает развитию высоких технологий в Казахстане
ЛРТ, Астана, когда запустят, Бектенов
Дата запуска, беспилотные поезда: озвучены подробности об LRT в Астане
Ирина Капитанова
Алматы 2024 год Строительство Метро Общественный транспорт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Сильный снег и туман: в Астане, Алматы и 11 областях объявили штормовое предупреждение
Полицейский спецсигнал, мигалка, полицейская машина, машина полиции
Теракт на авиационном заводе произошел в Анкаре
Казахстан, продукты, цены
Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за ослабления тенге
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: