Жансая Абдумалик стала чемпионкой шахматной Бундеслиги
Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik
Жансая Абдумалик досрочно стала чемпионкой шахматной Бундеслиги в Германии. Об этом первая чемпионка мира по шахматам из Казахстана сообщила на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Друзья, команда OSG Baden-Baden, за которую я выступаю в женской Бундеслиге, досрочно одержала победу. В девятом туре у нас был стыковой матч (играли с главными соперниками) против команды SK Schwäbisch Hall, который стал решающим! Мы выиграли со счетом 2½:3½, и за тур до окончания зафиксировали победу в Бундеслиге.Жансая Абдумалик
Бундеслига – это название высшего дивизиона чемпионатов по разным видам спорта в Германии и Австрии.
0
Показать комментарии