Жансая Абдумалик стала чемпионкой шахматной Бундеслиги

Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik

Жансая Абдумалик досрочно стала чемпионкой шахматной Бундеслиги в Германии. Об этом первая чемпионка мира по шахматам из Казахстана сообщила на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.