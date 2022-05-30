Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Жансая Абдумалик стала чемпионкой шахматной Бундеслиги

Бундеслига, чемпион Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik
Жансая Абдумалик досрочно стала чемпионкой шахматной Бундеслиги в Германии. Об этом первая чемпионка мира по шахматам из Казахстана сообщила на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Друзья, команда OSG Baden-Baden, за которую я выступаю в женской Бундеслиге, досрочно одержала победу. В девятом туре у нас был стыковой матч (играли с главными соперниками) против команды SK Schwäbisch Hall, который стал решающим! Мы выиграли со счетом 2½:3½, и за тур до окончания зафиксировали победу в Бундеслиге.Жансая Абдумалик

Бундеслига – это название высшего дивизиона чемпионатов по разным видам спорта в Германии и Австрии.

Новость по теме

Жансая Абдумалик: Приятно слышать, что мой пример кого-то вдохновляет

Анастасия Московчук
Абдумалик Жансая Казахстан
0
Показать комментарии
Все
Казахстанскую федерацию футбола оштрафовали почти на 9 млн тенге из-за фанатов
Пассажиры возмутились задержкой рейса Алматы – Хургада
Чрезвычайная пожарная опасность, град, гроза и шквал ожидаются в Казахстане
Казахстан попал в группу с Канадой на ЧМ-2023 по хоккею
Павлодарка съездила к родственникам и вернулась с чужим кредитом в миллион тенге
Власти Норвегии решили переименовать Беларусь в официальных документах
Переодетый в бабушку мужчина бросил торт в «Мону Лизу»
Как хранить клубнику, чтобы она дольше была свежей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления