Массовое отравление в Павлодаре: начато расследование

В Павлодарской области семь человек отравились насмерть неизвестным веществом. В региональной полиции уточнили, что начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

В ДП Павлодарской области отметили, что 26 мая жители села Иртышск употребили неизвестную жидкость: скончались семь человек.

Как уточнили в Управлении здравоохранения, трое умерли дома, один – в приемном покое, еще трое – в реанимации.

Назначены судебно-медицинские экспертизы. Установлено, что жидкость неизвестного происхождения хранилась у жителя Иртышского района в емкости. Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области

Кроме того, по данному факту начато досудебное расследование по ст. 306, ч. 3 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».